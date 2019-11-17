Тим: думаю, в следующем сезоне мы увидим нового победителя ТБШ

Австрийский теннисист Доминик Тим, комментируя выход в финал Итогового чемпионата ATP, предположил, что в следующем сезоне турнир «Большого шлема» наконец выиграет кто-то из числа следующего поколения, а не швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль или серб Новак Джокович.

«Я всё ещё думаю, что в следующем сезоне мы увидим нового победителя турнира «Большого шлема». Конечно, я не могу быть уверен на сто процентов, ведь Надаль, Джокович и Федерер будут оставаться фаворитом. Но, как мне кажется, на одном или двух турнирах более молодые игроки смогут совершить прорыв.

Что касается меня, то я действительно надеюсь, что смогу продолжать играть в классный теннис. И теперь у меня есть чувство, что я двигаюсь в правильном направлении», — цитирует Тима Ubitennis.