Крайинович: с Джоковичем у Сербии будут хорошие шансы на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Филип Крайинович поделился ожиданиями от старта Кубка Дэвиса, который в нынешнем сезоне будет впервые проходить в новом формате. По его мнению, у сербов есть всё, чтобы удачно выступить на турнире. На групповом этапе соперниками сборной Сербии станут сборные Японии и Франции. Розыгрыш Кубок Дэвиса стартует завтра, 18 ноября, в Мадриде (Испания).

«Мы приехали за пять-шесть дней, мы хотели привыкнуть и адаптироваться в Мадриде. У нас сложная группа, хоть я и считаю, что все группы будут сложными.

С Францией всегда непросто, у них очень много классных игроков. У Японии есть несколько игроков из топ-60 рейтинга. Но мы готовы на сто процентов. Ждём Новака, с ним, мне кажется, у нас будут хорошие шансы», — цитирует Крайиновича Tennis World USA.