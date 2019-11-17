Крайинович: с Джоковичем у Сербии будут хорошие шансы на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Филип Крайинович поделился ожиданиями от старта Кубка Дэвиса, который в нынешнем сезоне будет впервые проходить в новом формате. По его мнению, у сербов есть всё, чтобы удачно выступить на турнире. На групповом этапе соперниками сборной Сербии станут сборные Японии и Франции. Розыгрыш Кубок Дэвиса стартует завтра, 18 ноября, в Мадриде (Испания).
«Мы приехали за пять-шесть дней, мы хотели привыкнуть и адаптироваться в Мадриде. У нас сложная группа, хоть я и считаю, что все группы будут сложными.
С Францией всегда непросто, у них очень много классных игроков. У Японии есть несколько игроков из топ-60 рейтинга. Но мы готовы на сто процентов. Ждём Новака, с ним, мне кажется, у нас будут хорошие шансы», — цитирует Крайиновича Tennis World USA.
- 17 ноября 2019
-
19:06
-
18:45
-
17:58
-
17:28
-
17:00
-
16:22
-
13:27
-
12:58
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:34
-
10:03
-
09:44
-
09:23
-
09:21
-
00:52
-
00:38
-
00:28
- 16 ноября 2019
-
23:54
-
23:15
-
22:53
-
21:44
-
21:36
-
20:41
-
19:51
-
19:20
-
19:08
-
18:18
-
18:11
-
17:13
-
12:43
-
11:33
-
11:18
-
10:57