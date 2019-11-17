Президент ITF провёл параллели между Кубком Дэвиса и футбольной Лигой чемпионов

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти поделился ожиданиями от очередного розыгрыша Кубка Дэвиса. В 2019 году турнир будет проходить в новом формате, который напоминает футбольный чемпионат мира. Соревнования примет Мадрид, участников разобьют на группы, а затем будут сыграны матчи плей-офф.

«Я слушаю, что мне говорят бывшие чемпионы. И для них самыми запоминающимися моментами были победы на Кубке Дэвиса и на турнирах «Большого шлема». Это как у футболистов, когда они играют за свои страны. Или как с Лигой чемпионов. Мы хотим, чтобы теннисисты испытывали те же чувства», — приводит слова Хэггерти пресс-служба Кубка Дэвиса.

Розыгрыш Кубок Дэвиса стартует завтра, 18 ноября, в Мадриде (Испания).