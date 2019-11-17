Надаль: буду делать выводы о новом формате Кубка Дэвиса после турнира
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от стартующего завтра, 18 ноября, Кубка Дэвиса. В этом году турнир будет впервые проходить в обновлённом формате.
«Я рад оказаться здесь. Это не новое соревнование, но новый формат. На нём всегда приятно проводить время с другими игроками, это другие впечатления и ощущения, не такие, как на обычных турнирах.
После окончания соревнования смогу сделать выводы о новом формате. Предыдущий формат имел плюсы и минусы. Лучшие игроки не проводили много матчей. Это надо было изменить.
Посмотрим, как всё сложится. Я хочу подготовиться. Да, у меня будет короткая подготовка, но надеюсь, что ещё хватит», — приводит слова Надаля пресс-служба Кубка Дэвиса.
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