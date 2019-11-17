Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль: буду делать выводы о новом формате Кубка Дэвиса после турнира

Надаль: буду делать выводы о новом формате Кубка Дэвиса после турнира
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от стартующего завтра, 18 ноября, Кубка Дэвиса. В этом году турнир будет впервые проходить в обновлённом формате.

«Я рад оказаться здесь. Это не новое соревнование, но новый формат. На нём всегда приятно проводить время с другими игроками, это другие впечатления и ощущения, не такие, как на обычных турнирах.

После окончания соревнования смогу сделать выводы о новом формате. Предыдущий формат имел плюсы и минусы. Лучшие игроки не проводили много матчей. Это надо было изменить.

Посмотрим, как всё сложится. Я хочу подготовиться. Да, у меня будет короткая подготовка, но надеюсь, что ещё хватит», — приводит слова Надаля пресс-служба Кубка Дэвиса.

Тарпищев: Надаль приехал на Кубок Дэвиса, но выглядит осунувшимся
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019