Надаль: буду делать выводы о новом формате Кубка Дэвиса после турнира

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от стартующего завтра, 18 ноября, Кубка Дэвиса. В этом году турнир будет впервые проходить в обновлённом формате.



«Я рад оказаться здесь. Это не новое соревнование, но новый формат. На нём всегда приятно проводить время с другими игроками, это другие впечатления и ощущения, не такие, как на обычных турнирах.

После окончания соревнования смогу сделать выводы о новом формате. Предыдущий формат имел плюсы и минусы. Лучшие игроки не проводили много матчей. Это надо было изменить.

Посмотрим, как всё сложится. Я хочу подготовиться. Да, у меня будет короткая подготовка, но надеюсь, что ещё хватит», — приводит слова Надаля пресс-служба Кубка Дэвиса.