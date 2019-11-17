Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса: Надаль хочет играть и побеждать

Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Серхи Бругера, комментируя предстоящий старт турнира, поделился мнением о мотивации и форме первой ракетки мира Рафаэля Надаля. Испанский теннисист прилетел в Мадрид на Кубок Дэвиса после того, как не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP в Лондоне. Первым соперником сборной Испании на Кубке Дэвиса будет сборная России.

«На самом деле, Надаль находится в хорошей форме. Он хочет играть и побеждать.

Я не помню, когда сборная Испании в последний раз проигрывала на грунте. Но нам предстоит играть на «харде». Обычно мы играем на таком покрытии в гостях. Конечно, это уже сложнее», — цитирует Бругеру AFP.

Кубок Дэвиса стартует завтра, 18 ноября, в Мадриде (Испания).