Эрбер после победы в парном Итоговом чемпионате благодарил Маю, а тот — Мирного

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю поделились эмоциями от победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале они в двух сетах обыграли представителя ЮАР Рейвена Классена и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 6:4.

«Николя, спасибо за то, что ты делил со мной сегодня корт! За то, что мы вместе достигли этого. Я получаю удовольствие от игры, когда мы вместе находимся на корте! Ты провёл незабываемый финал, спасибо тебе за это», — сказал Эрбер после матча.

В свою очередь Маю обратился с благодарностью к белорусу Максиму Мирному, который уже завершил карьеру. Мирный находился на трибунах.

«Мы выиграли группу, названную твоим именем. А теперь мы выиграли финал у тебя на глазах, Макс! Это для нас большая честь. Ты — настоящая легенда. Мы очень рады, что победили, когда ты находился на трибунах. Спасибо, что приехал», — сказал Маю.