На матч Федерера в Мексике 41 тыс. билетов продали менее чем за три часа

Хосе Антонио Фернандес, организатор выставочного матча швейцарца Роджера Федерера и немца Александра Зверева, который состоится в Мексике в конце ноября, рассказал о сложных переговорах. По словам Фернандеса, он уже долгое время уговаривал Федерера приехать в Мексику.

«Очень рад и благодарен за интерес со стороны болельщиков. Менее чем за три часа мы продали все билеты. Очень рады, что в нашу страну впервые приедет Федерер, будем наслаждаться его игрой.

Мы четыре года пытались привезти его в Акапулько, но там турнир проходит в ту же неделю, что и в Дубае, поэтому было сложно.

Теперь мы уговорили его принять участие в выставочном матче, старались четыре года. Это было непросто. Сыграет ли Федерер когда-нибудь на турнире в Мексике? Будем надеяться. Роджер — один из лучших спортсменов в истории», — цитирует Фернандеса Tennis World USA.

Встреча пройдёт на стадионе «Пласа Мексико» – крупнейшей в мире арены для корриды, которая вмещает 41 200 зрителей.