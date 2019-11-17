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Циципас победил Тима на тай-брейке и выиграл Итоговый чемпионат ATP

Циципас победил Тима на тай-брейке и выиграл Итоговый чемпионат ATP
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP в Лондоне. Циципас в финале в трёх сетах победил австрийца Доминика Тима. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Шестая ракетка мира Циципас 9 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник, пятая ракетка мира, сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.

В 2018 году победителем Итогового чемпионата ATP стал немец Александр Зверев. Он добрался до полуфинала, но уступил Тиму. Россиянин Даниил Медведев также принимал участие в турнире, но потерпел три поражения и не смог пробиться в плей-офф.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 7 7
7 8 		2 6 4
         
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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