Циципас: спасибо всем, кто пришёл с греческим флагом, я чувствовал себя как дома

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от победы на Итоговом турнире ATP. В финале Циципас в трёх сетах переиграл австрийца Доминика Тима, матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

«Даже нет никакого объяснения, как я так хорошо играл во втором сете. Думаю, я сумел абстрагироваться, я не думал ни о чём, что и помогло выдать такую игру во втором сете. Я не давал сопернику толком ничего делать. Думаю, сет был безупречным.

В то же время я расстроен, что не сумел справиться с нервами на таком крупном турнире. Я не сумел удержать преимущество, в итоге всё решалось на тай-брейке. Но, конечно, очень доволен тем, как боролся.

Поддержка болельщиков была феноменальной. За мной была целая армия фанатов, когда я находился на корте. Они давали мне энергию. Они заставили меня поверить, что я могу достичь всего на корте. Хочу поблагодарить каждого, кто пришёл сегодня с греческим флагом. Благодаря вам, я чувствовал себя как дома», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.