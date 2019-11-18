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Россиянка Дьяченко возглавила чемпионскую гонку WTA

Россиянка Дьяченко возглавила чемпионскую гонку WTA
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 ноября лидерство захватила россиянка Виталия Дьяченко. Второе место заняла представительница Бельгии Кирстен Флипкенс. Третью строчку делят китаянки Чжан Шуай и Чжу Линь.

Чемпионская гонка WTA. 18 ноября
1 (268). Виталия Дьяченко (Россия) — 178.
2 (168). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.
3 (268). Чжан Шуай (Китай) — 140.
3 (1). Чжу Линь (Китай) — 140.
5 (7). Ясмине Паолини (Италия) — 135.
5 (2). Пэн Шуай (Китай) — 135.
7 (15). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.
8 (268). Коко Вандевей (США) — 95.
9 (15). Данка Ковинич (Черногория) — 82.
10 (3). Элизабетта Коччаретто (Италия) — 80.
10 (4). Майо Хиби (Япония) — 80.

По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.

Дьяченко вернулась в топ-100 рейтинга WTA
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