Россиянка Дьяченко возглавила чемпионскую гонку WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 ноября лидерство захватила россиянка Виталия Дьяченко. Второе место заняла представительница Бельгии Кирстен Флипкенс. Третью строчку делят китаянки Чжан Шуай и Чжу Линь.



Чемпионская гонка WTA. 18 ноября

1 (268). Виталия Дьяченко (Россия) — 178.

2 (168). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.

3 (268). Чжан Шуай (Китай) — 140.

3 (1). Чжу Линь (Китай) — 140.

5 (7). Ясмине Паолини (Италия) — 135.

5 (2). Пэн Шуай (Китай) — 135.

7 (15). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.

8 (268). Коко Вандевей (США) — 95.

9 (15). Данка Ковинич (Черногория) — 82.

10 (3). Элизабетта Коччаретто (Италия) — 80.

10 (4). Майо Хиби (Япония) — 80.

По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.

