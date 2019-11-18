Тим обошёл Медведева в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 18 ноября австрийский теннисист Доминик Тим поднялся на четвёртую строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на пятую позицию. Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP. 18 ноября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5825.

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.

…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584.