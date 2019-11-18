Медведев: 2019-й не был идеальным

Российский теннисист Даниил Медведев оценил выступление в сезоне. В 2019 году уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. Даниил впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и проиграл там все три матча.

«Я провёл свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019-й не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать», — написал Медведев.

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.

В рейтинге ATP Медведев занимает пятую строчку. Ранее стало известно, что Даниил не поможет сборной России в Кубке Дэвиса.

Тим обошёл Медведева в рейтинге ATP