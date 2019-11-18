Медведев: 2019-й не был идеальным
Российский теннисист Даниил Медведев оценил выступление в сезоне. В 2019 году уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. Даниил впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и проиграл там все три матча.
«Я провёл свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019-й не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать», — написал Медведев.
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.
В рейтинге ATP Медведев занимает пятую строчку. Ранее стало известно, что Даниил не поможет сборной России в Кубке Дэвиса.
Тим обошёл Медведева в рейтинге ATP
Медведев проиграл три матча, но отомстил Надалю
Россиянин Медведев на дебютном Итоговом чемпионате так и не смог одержать ни одной победы. Однако он повлиял на состав полуфиналов.
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