Бывший тренер Федерера подвёл итоги сезона швейцарца
Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, поделился мнением о результатах 38-летнего игрока в завершившемся сезоне.
«Год сложился хорошо для Федерера, но есть одна большая проблема — Надаль и Джокович. Они являются барометрами сами для себя. Роджер не выиграл турнир «Большого шлема» в этом году, но доходил до финала, был очень близок к победе на «Уимблдоне». Но в целом год был очень хорошим. Он остаётся среди лучших игроков в мире. Попадание в финал мэйджора и нахождение в тройке лучших в мире — хороший результат», — цитирует Аннакона Tennis World USA.
На Итоговом турнире ATP Федерер дошёл до полуфинала, где уступил будущему победителю, греческому теннисисту Стефаносу Циципасу, который в финале победил австрийца Доминика Тима.
Бывший тренер Федерера: игра Роджера в матче с Новаком была близка к идеальной
- 18 ноября 2019
-
10:50
-
10:25
-
09:39
-
09:19
-
09:04
-
08:19
-
08:13
-
08:01
-
00:43
-
00:29
- 17 ноября 2019
-
23:54
-
23:47
-
23:40
-
22:44
-
22:16
-
22:00
-
21:28
-
21:28
-
20:30
-
20:13
-
19:06
-
18:45
-
17:58
-
17:28
-
17:00
-
16:22
-
13:27
-
12:58
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:34
-
10:03
-
09:44
-
09:23
Партнерский контент