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Бывший тренер Федерера подвёл итоги сезона швейцарца

Бывший тренер Федерера подвёл итоги сезона швейцарца
Теннис / ATP 0

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, поделился мнением о результатах 38-летнего игрока в завершившемся сезоне.

«Год сложился хорошо для Федерера, но есть одна большая проблема — Надаль и Джокович. Они являются барометрами сами для себя. Роджер не выиграл турнир «Большого шлема» в этом году, но доходил до финала, был очень близок к победе на «Уимблдоне». Но в целом год был очень хорошим. Он остаётся среди лучших игроков в мире. Попадание в финал мэйджора и нахождение в тройке лучших в мире — хороший результат», — цитирует Аннакона Tennis World USA.

На Итоговом турнире ATP Федерер дошёл до полуфинала, где уступил будущему победителю, греческому теннисисту Стефаносу Циципасу, который в финале победил австрийца Доминика Тима.

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