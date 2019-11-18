Лэйвер: ожидаю, что Циципас и Тим выиграют турниры «Большого шлема» в 2021 году

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде австралиец Род Лэйвер прокомментировал результат Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В финале грек Стефанос Циципас нанёс поражение австрийцу Доминику Тиму. Легендарный австралийский теннисист поздравил обоих финалистов с великолепной игрой. Также Лэйвер поделился мнением о перспективах Тима и Циципаса в новом сезоне.

«Просто эпический матч, великолепный спортивный дух и конкуренция! Поздравляю Циципаса! Теннис находится в хороших руках. Тим провёл выдающийся сезон, ему не хватило лишь нескольких очков, чтобы выиграть Итоговый чемпионат ATP. Ожидаю, что оба парня в 2021 году выиграют турниры «Большого шлема», — написал Лэйвер в своём «твиттере».