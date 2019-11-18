281-я ракетка мира Гойо заменит Чилича в состав сборной Хорватии на Кубке Дэвиса

Хорватский теннисист Марин Чилич не сыграет на Кубке Дэвиса, сообщил капитан команды Франко Шкугор. Чилич не сможет сыграть на турнире из-за травмы.

В итоге Чилича на турнире заменит 21-летний Борна Гойо, занимающий 281-ю строчку в рейтинге ATP. Гойо впервые сыграет на Кубке Дэвиса, сообщает Tennis World USA.

Помимо Гойо в состав сборной Хорватии войдут Борна Чорич, Иван Додиг, Мате Павич и Никола Мектич.

Сборная Хорватии попала в группу B. На групповом этапе хорваты сыграют со сборными Испании и России. На турнире сборная Хорватии стартует матчем со сборной России, он состоится сегодня, 18 ноября.

Кубок Дэвиса впервые будет проходить по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.