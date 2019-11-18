Тарпищев: 8 финалов Медведева — это многовато

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Даниила Медведева в сезоне. В 2019 году уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне россиянин проиграл все три матча.

«Считаю, что у Медведева был суперуспешный сезон, однозначно. Он мог бы добиться большего, если бы не восемь финалов. Это многовато. Такое количество матчей его подтопило с позиций физики и психики. Даниил просто не успел восстановиться к Итоговому турниру. Медведев истощён прежде всего в нервном плане. Физика и нервная система взаимосвязаны. У него и то и другое к концовке сезона было ниже плинтуса», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

В рейтинге ATP Медведев занимает пятую строчку.

Медведев: 2019-й не был идеальным