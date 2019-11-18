Тарпищев: 8 финалов Медведева — это многовато
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Даниила Медведева в сезоне. В 2019 году уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне россиянин проиграл все три матча.
«Считаю, что у Медведева был суперуспешный сезон, однозначно. Он мог бы добиться большего, если бы не восемь финалов. Это многовато. Такое количество матчей его подтопило с позиций физики и психики. Даниил просто не успел восстановиться к Итоговому турниру. Медведев истощён прежде всего в нервном плане. Физика и нервная система взаимосвязаны. У него и то и другое к концовке сезона было ниже плинтуса», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».
В рейтинге ATP Медведев занимает пятую строчку.
Медведев: 2019-й не был идеальным
Медведев проиграл три матча, но отомстил Надалю
Россиянин Медведев на дебютном Итоговом чемпионате так и не смог одержать ни одной победы. Однако он повлиял на состав полуфиналов.
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