Федерер упрочил лидерство по сумме призовых на Итоговых чемпионатах ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер продолжает лидировать в рейтинге игроков, заработавших больше всех на Итоговых чемпионатах ATP. На минувшем турнире швейцарец вышел в полуфинал и получил $ 645 тыс. призовых. Теперь сумма карьерных призовых Федерера на Итоговых турнирах ATP составляет $ 16,367 млн.

Второе место занимает серб Новак Джокович, он получил $ 430 тыс. за участие в групповом этапе. Теперь общая сумма призовых Джоковича на этом турнире достигла $ 13,242 млн.

Тройку замыкает американский теннисист Пит Сампрас, заработавший $ 8,29 млн.

Ниже представлены данные по остальным участникам минувшего турнира.

Рафаэль Надаль – $ 4,281 млн ($ 645 тыс. в 2019 году)

Александр Зверев – $ 3,536 млн ($ 645 тыс.)

Стефанос Циципас Циципас – $ 2,656 млн ($ 2,656 млн)

Доминик Тим – $ 2,448 млн ($ 1,302 млн)

Маттео Берреттини – $ 0,430 млн ($ 430 тыс.)

Даниил Медведев – $ 0,215 млн ($ 215 тыс.)