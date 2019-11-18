Экс четвёртая ракетка мира не верит, что Федереру удастся выиграть ещё один ТБШ

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски предположил, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер больше не сможет выиграть ни одного мэйджора.

«Не думаю, что ему это удастся. Тот финал Уимблдона, когда Роджер не сумел реализовать двойной матчбол, стал большим моментом. Если же Федерер докажет, что я неправ, то я порадуюсь за него. Это будет здорово для нашего вида спорта», — приводит слова Руседски Tennis World USA.

На прошедшем в Лондоне Итоговом чемпионате ATP Федерер дошёл до полуфинала, где проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6. Грек в итоге стал победителем этих соревнований.

Федерер в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.