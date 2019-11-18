Ольховский: на Кубке Дэвиса главную опасность представляет сборная Испании

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил перспективы сборной России на Кубке Дэвиса. Турнир пропустит первая ракетка страны Даниил Медведев. За российскую команду выступят Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской.
«На мой взгляд, у нас одна из сильнейших групп на турнире. Конечно, будет тяжеловато. Если бы Даня присутствовал и демонстрировал уровень игры, который он показывал на протяжении всего года, то, может быть, было бы и полегче, особенно если говорить не о первом матче, а о последующих.
Конечно, все надеются на достойный результат, и ребята очень хотят показать всё, на что способны. Здесь что-то предугадать невозможно. Я считаю, что они будут стараться и играть только на победу.
Главную опасность представляют, конечно, испанцы. Это на сегодняшний день одна из сильнейших сборных. У них отличные пары, что ещё нужно для команды? Но нельзя списывать со счетов и всех остальных. Как я уже сказал, формат такой, что нужно одно очко в одиночке и сильная пара. А из трёх сетов всё-таки больше сопутствует удача тем, кто не является сильнейшим. Если бы было пять, то было бы меньше неожиданности», — приводит слова Ольховского News.ru.
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