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Тарпищев: сейчас Медведев не хочет видеть ни ракетку, ни мяч

Тарпищев: сейчас Медведев не хочет видеть ни ракетку, ни мяч
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил психологическое состояние Даниила Медведева после Итогового чемпионата ATP. На текущий момент уроженец Москвы является пятой ракеткой мира.

Напомним, на соревнованиях в Лондоне Медведев проиграл все три матча и не смог преодолеть групповой этап.

«Медведев? Если брать с точки зрения психологии, то здесь, конечно, сказалась неудача в матче с Надалем на Итоговом турнире, когда он вёл — 5:1 и проиграл. Плюс нагрузка. К сожалению, после такого поражения всё пошло по нисходящей, нагрузка стала критической. Конечно, сейчас он не хочет видеть ни ракетку, ни мяч, но такие периоды бывают у всех игроков. Главное, чтобы не было глубокой психологической травмы. Надо просто это пережить», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

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