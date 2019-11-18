Тарпищев: сейчас Медведев не хочет видеть ни ракетку, ни мяч

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил психологическое состояние Даниила Медведева после Итогового чемпионата ATP. На текущий момент уроженец Москвы является пятой ракеткой мира.

Напомним, на соревнованиях в Лондоне Медведев проиграл все три матча и не смог преодолеть групповой этап.

«Медведев? Если брать с точки зрения психологии, то здесь, конечно, сказалась неудача в матче с Надалем на Итоговом турнире, когда он вёл — 5:1 и проиграл. Плюс нагрузка. К сожалению, после такого поражения всё пошло по нисходящей, нагрузка стала критической. Конечно, сейчас он не хочет видеть ни ракетку, ни мяч, но такие периоды бывают у всех игроков. Главное, чтобы не было глубокой психологической травмы. Надо просто это пережить», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Медведев: 2019-й не был идеальным