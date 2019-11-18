Рублёв: в раздевалке оказался за 15 минут до игры

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над хорватом Борной Гойо со счётом 6:3, 6:3 в стартовом матче Кубка Дэвиса.

«Был спокоен. В раздевалке оказался только за 15 минут до игры, как-то проникся атмосферой турнира.

Для первого матча была достаточно хорошая игра. Получился уверенный счёт. Но в какие-то моменты могло сложиться по-другому. Не было ощущения, что всё легко", — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Сборная России повела в противостоянии с Хорватией — 1-0. Во втором поединке Карену Хачанову противостоит Борна Чорич.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.