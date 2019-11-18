Хачанов: Кубок Дэвиса в новом формате ощущается чуть по-другому

Российский теннисист Карен Хачанов надеется, что его команде удастся обыграть Хорватию на старте Кубка Дэвиса. В группе В также выступает сборная Испании.

«Чуть по-другому ощущается этот турнир в новом формате, другая атмосфера. Раньше было только две команды в финале. Присутствует ощущение как индивидуального соревнования, так и командного турнира.

Первый круг важен всегда. Но тут очень важно начать с победы. Это может придать уверенности перед игрой с Испанией. Первый и последний матчи очень важны. Очень хотелось бы выиграть для начала у Хорватии", — цитирует Хачанова «Матч ТВ».

Напомним, после победы Рублёва над Гойо сборная России ведёт в противостоянии с Хорватией — 1-0.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.