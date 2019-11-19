Битва Барти с Анисимовой заняла 5-е место в списке лучших игр сезона на ТБШ

WTA на этой неделе назовёт лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Пятое место занял поединок австралийки Эшли Барти с представительницей США Амандой Анисимовой в полуфинале «Ролан Гаррос». Барти одержала победу со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. На момент встречи австралийка занимала восьмую строчку рейтинга WTA, а Анисимова была 51-й ракеткой мира.

В первом сете Эшли вела 5:0, но проиграла 6 геймов подряд, а затем уступила на тай-брейке. Во второй партии Барти проигрывала 0:3, однако смогла взять сет. В третьем сете Анисимова вела с брейком — 2:1, но австралийке удалось отыграться и победить.



В финале Открытого чемпионата Франции Барти победила чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:3.