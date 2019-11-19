Беккер назвал финал Уимблдона лучшей игрой года

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер назвал финальный матч Уимблдона между швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем лучшей игрой года. Уроженец Базеля проиграл со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7). Федерер имел двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.

«Без всяких сомнений, лучшей игрой года стал финал Уимблдона между Федерером и Джоковичем. Два великих игрока, выкладывающихся по полной, и решающий тай-брейк в пятом сете. Мы увидели такое впервые в истории финалов Уимблдона», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

Джокович завершит год на второй строчке рейтинга ATP, Федерер — на третьей.

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