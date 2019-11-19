Беккер назвал финал Уимблдона лучшей игрой года
Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер назвал финальный матч Уимблдона между швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем лучшей игрой года. Уроженец Базеля проиграл со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7). Федерер имел двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.
«Без всяких сомнений, лучшей игрой года стал финал Уимблдона между Федерером и Джоковичем. Два великих игрока, выкладывающихся по полной, и решающий тай-брейк в пятом сете. Мы увидели такое впервые в истории финалов Уимблдона», — приводит слова Беккера Tennis World USA.
Джокович завершит год на второй строчке рейтинга ATP, Федерер — на третьей.
Беккер останется банкротом до 2031 года
Блэйк: поражение от Джоковича сломало Федерера
Финансовое дно Бориса Беккера. Почему знаменитый теннисист стал банкротом
Бывшая первая ракетка мира и тренер Джоковича немец Борис Беккер не может расплатиться с долгами и вынужден продавать трофеи на аукционе.
- 19 ноября 2019
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:46
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
09:53
-
09:38
-
09:03
-
08:29
-
00:58
-
00:18
- 18 ноября 2019
-
22:33
-
21:03
-
20:56
-
20:46
-
19:43
-
18:22
-
17:33
-
16:59
-
15:23
-
14:48
-
13:45
-
13:40
-
12:30
-
12:08
-
11:38
-
11:37
-
11:14
-
10:50
-
10:25
-
09:39
-
09:19
-
09:04
Партнерский контент