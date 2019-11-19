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Джокович признал, что ему будет не хватать энергии на Кубке Дэвиса

Джокович признал, что ему будет не хватать энергии на Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса. Вторая ракетка мира Джокович отметил, что ему будет тяжело выступать на турнире после тяжёлого сезона.

«Сейчас я нахожусь в хорошей форме, да, энергии у меня не так много, как в начале сезона, но я предельно мотивирован. Хочу присоединиться к нашим ребятам и выступать на турнире, я уже давно не играл на Кубке Дэвиса.

С нетерпением жду начала. В сборной собраны мои друзья, хочу быстрее почувствовать командный дух. Формат в этом году изменился, думаю, будет интересно», — приводит слова Джоковича пресс-служба Кубка Дэвиса.

Сборная Сербии попала на Кубке Дэвиса в группу A. Соперниками Сербии будут команды Франции и Японии. В плей-офф попадёт лучшая сборная группы, а также несколько команд, занявших вторые места в своих группах.

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