Джокович признал, что ему будет не хватать энергии на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса. Вторая ракетка мира Джокович отметил, что ему будет тяжело выступать на турнире после тяжёлого сезона.
«Сейчас я нахожусь в хорошей форме, да, энергии у меня не так много, как в начале сезона, но я предельно мотивирован. Хочу присоединиться к нашим ребятам и выступать на турнире, я уже давно не играл на Кубке Дэвиса.
С нетерпением жду начала. В сборной собраны мои друзья, хочу быстрее почувствовать командный дух. Формат в этом году изменился, думаю, будет интересно», — приводит слова Джоковича пресс-служба Кубка Дэвиса.
Сборная Сербии попала на Кубке Дэвиса в группу A. Соперниками Сербии будут команды Франции и Японии. В плей-офф попадёт лучшая сборная группы, а также несколько команд, занявших вторые места в своих группах.
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