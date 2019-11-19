Камельзон рассказал, за счёт чего Россия может победить Испанию в Кубке Дэвиса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча Кубка Дэвиса сборной России со сборной Испании, который состоится сегодня, 19 ноября. Накануне россияне стартовали с победы над Хорватией, матч завершился со счётом 3-0.

«У испанцев сильная команда, заявлен Рафаэль Надаль, хорошая пара. А ещё трибуны будут на их стороне, а это всегда определяет качество игры. Но этот матч станет хорошей проверкой для сборной России. Несмотря на потерю нашего первого номера Даниила Медведева, на то мы и русские, что всегда показываем характер.

Ребята тренируются, капитан на своём мостике и вчера достойно провёл матч. Шамиль Тарпищев сможет найти изюминку. Интрига в этом матче будет большая», — цитирует Камельзона РИА «Новости».

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