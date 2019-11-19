Организатор аукциона планирует продать сломанную ракетку С. Уильямс за $ 50 тыс.

Основатель аукциона Goldin Кен Голдин поделился ожиданиями от торгов, на которые будет выставлена сломанная ракетка бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс. Речь идёт о ракетке, которой Уильямс играла в финале US Open в 2018 году в матче с японкой Наоми Осакой. Во время игры Серена сломала инвентарь.

Начальная цена лота составит $ 2 тыс. Но основатель аукциона рассчитывает, что за ракетку удастся выручить намного больше.

«Полагаю, что нижний предел составит около $ 10 тыс. В то же время я не удивлюсь, если мы продадим ракетку за $ 25 тыс. или даже $ 50 тыс.», — цитирует Голдина The New York Times.

Финал Открытого чемпионата США по теннису в 2018 году ознаменовался скандалом. Уильямс спорила с судьёй, из-за чего получила два предупреждения. В итоге с неё сняли очко. Осака завоевала титул.