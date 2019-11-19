В Москве скончался трёхкратный чемпион СССР по теннису Егоров

На 82-м году жизни скончался многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Тело прославленного спортсмена обнаружили в его квартиру в Москве.

Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила с 13 по 16 ноября. Егоров является трёхкратным чемпионом СССР по теннису в мужском и смешанном парном разряде. Также он дважды выходил в финал в одиночном разряде.

В активе Егорова, помимо побед на чемпионатах СССР, также золотые награды Всесоюзных зимних соревнований, Спартакиад народов Советского Союза и Кубка СССР. В 2012 году он был введён в Зал российской теннисной славы.