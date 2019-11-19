Хенман назвал Циципаса фаворитом олимпийского турнира 2020 года
Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман поделился мнением о грядущем олимпийском турнире в Токио. Хенман назвал греческого теннисиста Стефаноса Циципаса фаворитом соревнований и объяснил, почему спортсмен должен выиграть турнир.
«Я предполагаю, что Циципас одержит победу. Я был на трёх Олимпийских играх. Я видел, насколько эмоциональны греческие теннисисты и болельщики. Так что я готовлюсь к такой сенсации.
Из-за Олимпийских игр будет изменён календарь. Игроки знают об этом, более возрастные теннисисты сами подстраиваются под такие изменения, что важно.
Кто закончит следующий сезон первой ракеткой мира? Я ставлю на Джоковича, он самый стабильный игрок», — цитирует Хенмана Tennis World USA.
Хенман: Циципас проявил зрелость, он полностью заслужил титул в Лондоне
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