Бельгийский теннисист заявил, что Кубок Дэвиса мёртв

35-летний бельгиец Стив Дарси, который победил представителя Колумбии Сантьяго Хиральдо в матче Кубка Дэвиса со счётом 6:3, 6:2, рассказал, как относится к обновлённому турниру.

«Какая честь, какие эмоции снова защищать честь страны, но, пожалуйста, перестаньте говорить о Кубке Дэвиса», — написал Дарси в «Твиттере», добавив к записи хештеги #кубокдэвисамертв #кубокмиравернулся».

Напомним, сборная России успешно стартовала в Кубке Дэвиса, обыграв Хорватию со счётом 3-0.

Сегодня, 19 ноября, российская команда встретится с Испанией. Ожидается, что Карен Хачанов в одиночном разряде сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.