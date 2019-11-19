Джокович: Кубок Дэвиса и ATP Cup не смогут процветать одновременно

Сербский теннисист Новак Джокович выразил мнение, что обновлённый Кубок Дэвиса и ATP Cup не смогут быть одинаково популярны, так как между турнирами слишком короткий временной промежуток.
«Командным соревнованиям в теннисе требовалось больше популярности и значимости. Были нужны некоторые изменения, и они произошли. Сможет ли смена формата поднять их на новый уровень, честно, я не знаю. Возможно, это связано с разными путями, которые предлагают Кубок Дэвиса и ATP Cup. Но многие игроки сходятся во мнении, что между двумя турнирами слишком короткий промежуток. Поэтому двум этим командным соревнованиям трудно будет процветать одновременно», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
Россия на групповом этапе ATP Cup сыграет с командами Италии, США и Норвегии. В общей сложности в турнире примут участие 24 сборные, их разбили на шесть групп по четыре команды.
В «Финал восьми» выйдут победители групп, а также две лучшие сборные из тех, кто займёт второе место в группе. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.
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