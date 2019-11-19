Текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Россия на Кубке Дэвиса

Сегодня, 19 ноября, состоится матч группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде, в котором сборная России сыграет с командой Испании. Первая одиночная встреча начнётся в 20:00 мск. На корт выйдут Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Андрей Рублёв (Россия).

Вслед за ними сыграют Рафаэль Надаль (Испания) и Карен Хачанов (Россия). Завершится матч парной встречей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния Баутиста-Агут — Андрей Рублёв на Кубке Дэвиса в Мадриде и встречи Рафаэль Надаль — Карен Хачанов.



В стартовом матче россияне были сильнее команды Хорватии — 3:0. Сначала Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Карен и Андрей победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.