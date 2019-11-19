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Надаль сыграет с Хачановым на Кубке Дэвиса

Надаль сыграет с Хачановым на Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Сегодня, 19 ноября, состоится матч группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде, в котором сборная России сыграет с командой Испании. Соперником первой ракетки мира Рафаэля Надаля стал Карен Хачанов. Встреча начнётся не раньше 21:30 мск.

Надаль и Хачанов сыграют вторыми по счёту. Первыми на корт выйдут Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Андрей Рублёв (Россия). Завершится поединок парной встречей.

В стартовом матче россияне были сильнее команды Хорватии — 3:0. Сначала Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Карен и Андрей победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.

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