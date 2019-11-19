Надаль сыграет с Хачановым на Кубке Дэвиса

Сегодня, 19 ноября, состоится матч группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде, в котором сборная России сыграет с командой Испании. Соперником первой ракетки мира Рафаэля Надаля стал Карен Хачанов. Встреча начнётся не раньше 21:30 мск.
Надаль и Хачанов сыграют вторыми по счёту. Первыми на корт выйдут Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Андрей Рублёв (Россия). Завершится поединок парной встречей.
В стартовом матче россияне были сильнее команды Хорватии — 3:0. Сначала Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Карен и Андрей победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.
- 19 ноября 2019
-
19:55
-
19:55
-
18:20
-
17:52
-
16:27
-
15:40
-
15:24
-
15:04
-
14:43
-
14:15
-
14:02
-
13:28
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:46
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
09:53
-
09:38
-
09:03
-
08:29
-
00:58
-
00:18
- 18 ноября 2019
-
22:33
-
21:03
-
20:56
-
20:46
-
19:43
-
18:22
-
17:33
-
16:59
-
15:23
-
14:48