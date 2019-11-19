Тарпищев: у Рублёва были проблемы с подачей

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил старт команды в Кубке Дэвиса. В первый день соревнований российские теннисисты обыграли Хорватию со счётом 3-0.

«Я считал, что 3-0 — это единственный результат, который может нам позволить пройти в четвертьфинал. С подачей у Рублёва были проблемы, но я в Андрее не сомневался. Нервозности у него не было. Были горячность и спешность, желание задавить соперника. Поэтому приходилось его немного останавливать.

Карену было сложно играть. Соперник играл очень умно. Его надо было раскачать: играть с разной скоростью, что не свойственно для Карена. Второй сет был определяющим. Карен молодец, справился со своей задачей", — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Сегодня, 19 ноября, сборная России встретится с командой Испании.

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