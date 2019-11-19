Рублёв обыграл Баутисту-Агута, Россия повела в матче с Испанией — 1-0
В первом матче сборных России и Испании в Кубке Дэвиса Андрей Рублёв в трёх сетах нанёс поражение Роберто Баутисте-Агуту со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0). Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут.
В следующем матче сыграют Рафаэль Надаль (Испания) и Карен Хачанов (Россия). Завершится противостояние парной встречей.
В стартовом матче россияне обыграли команду Хорватии — 3:0. Сначала Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Карен и Андрей победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.
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