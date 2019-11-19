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Рублёв обыграл Баутисту-Агута, Россия повела в матче с Испанией — 1-0

Рублёв обыграл Баутисту-Агута, Россия повела в матче с Испанией — 1-0
Теннис / Кубок Дэвиса 0

В первом матче сборных России и Испании в Кубке Дэвиса Андрей Рублёв в трёх сетах нанёс поражение Роберто Баутисте-Агуту со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0). Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут.

В следующем матче сыграют Рафаэль Надаль (Испания) и Карен Хачанов (Россия). Завершится противостояние парной встречей.

В стартовом матче россияне обыграли команду Хорватии — 3:0. Сначала Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Карен и Андрей победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа B
19 ноября 2019, вторник. 20:00 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 0
3 		6 7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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