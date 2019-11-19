Рублёв – о победе над Баутистой-Агутом: у меня получилось это выдержать

Андрей Рублёв прокомментировал победу в первом матче сборных России и Испании на Кубке Дэвиса над Роберто Баутистой-Агутом со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0).
«В чём был ключ к победе? На самом деле его не существовало. Роберто — невероятный человек и игрок. Знаю его очень давно. Он невероятно быстрый, нереально физически сильный и готов играть очень долго в потрясающе высоком темпе. Знал, что с самого первого очка, самого первого гейма будут очень высокий темп и длинные розыгрыши. И вопрос был в том, выдержу я или нет.
Безумно рад, что у меня получилось это выдержать. И уже не важно, кто выиграл матч, потому что поединок был настолько хорош, что люди просто наслаждались игрой», — сказал Рублёв в интервью «Матч ТВ».
После победы Рублёва сборная России вышла вперёд в матче с Испанией — 1-0.
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