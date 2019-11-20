Сборная Канады стала первым четвертьфиналистом Кубка Дэвиса

На обновлённом Кубке Дэвиса определился первый участник четвертьфинала. Им стала сборная Канады, которая в группе F одержала две победы и гарантировала себе первое место.
В первом туре канадские теннисисты обыграли итальянцев — 2-1. Вашек Поспишил одолел Фабио Фоньини – 7:6 (7:5), 7:5, а Денис Шаповалов был сильнее Маттео Берреттини — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). В парной встрече сильнее оказались итальянцы. Фоньини и Берреттини смогли переиграть Поспишила и Шаповалова – 6:2, 3:6, 6:3.
Во втором туре команда Канады встречается со сборной США. Соперникам ещё предстоит выявить сильнейшего в парной встрече, но её итог уже не повлияет на исход матча, так как оба личных поединка Поспишил и Шаповалов выиграли. Вашек был сильнее Райлли Опелки – 7:6 (7:5), 7:6 (9:7), а Денис переиграл Тейлора Фритца – 7:6 (8:6), 6:3.
- 20 ноября 2019
-
01:01
-
00:39
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
23:45
-
22:59
-
20:47
-
19:55
-
19:55
-
18:20
-
17:52
-
16:27
-
15:40
-
15:24
-
15:04
-
14:43
-
14:15
-
14:02
-
13:28
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:46
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
09:53
-
09:38
-
09:03
-
08:29
-
00:58
-
00:18
- 18 ноября 2019
-
22:33
-
21:03
-
20:56
-
20:46