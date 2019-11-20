Сборная Канады стала первым четвертьфиналистом Кубка Дэвиса

На обновлённом Кубке Дэвиса определился первый участник четвертьфинала. Им стала сборная Канады, которая в группе F одержала две победы и гарантировала себе первое место.

В первом туре канадские теннисисты обыграли итальянцев — 2-1. Вашек Поспишил одолел Фабио Фоньини – 7:6 (7:5), 7:5, а Денис Шаповалов был сильнее Маттео Берреттини — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). В парной встрече сильнее оказались итальянцы. Фоньини и Берреттини смогли переиграть Поспишила и Шаповалова – 6:2, 3:6, 6:3.

Во втором туре команда Канады встречается со сборной США. Соперникам ещё предстоит выявить сильнейшего в парной встрече, но её итог уже не повлияет на исход матча, так как оба личных поединка Поспишил и Шаповалов выиграли. Вашек был сильнее Райлли Опелки – 7:6 (7:5), 7:6 (9:7), а Денис переиграл Тейлора Фритца – 7:6 (8:6), 6:3.