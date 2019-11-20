Хачанов проиграл Надалю в Кубке Дэвиса. Судьбу противостояния решит парный матч

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел обыграть первую ракетку мира Рафаэля Надаля во втором матче сборных России и Испании в Кубке Дэвиса. Уроженец Москвы проиграл в двух партиях — 3:6, 6:7 (7:9).



Матч продлился 2 часа 12 минут. В активе Хачанова 2 эйса. Россиянину не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Надаль отметился 11 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.



Напомним, в первом противостояния Андрей Рублёв в трёх сетах нанёс поражение Роберто Баутисте-Агуту со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0). Таким образом, судьба встречи решится в парном матче — Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Марсель Гранольерс/Фелисьяно Лопес.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию решающего матча между командами Испании и России.

В стартовом матче россияне обыграли команду Хорватии — 3:0. Сначала Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Карен и Андрей победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.



Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.