Хачанов проиграл Надалю в Кубке Дэвиса. Судьбу противостояния решит парный матч

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел обыграть первую ракетку мира Рафаэля Надаля во втором матче сборных России и Испании в Кубке Дэвиса. Уроженец Москвы проиграл в двух партиях — 3:6, 6:7 (7:9).
Матч продлился 2 часа 12 минут. В активе Хачанова 2 эйса. Россиянину не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Надаль отметился 11 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком.
Напомним, в первом противостояния Андрей Рублёв в трёх сетах нанёс поражение Роберто Баутисте-Агуту со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0). Таким образом, судьба встречи решится в парном матче — Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Марсель Гранольерс/Фелисьяно Лопес.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию решающего матча между командами Испании и России.
В стартовом матче россияне обыграли команду Хорватии — 3:0. Сначала Рублёв обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3. Затем Хачанов одолел Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В парной встрече Карен и Андрей победили Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.
- 20 ноября 2019
-
02:06
-
01:01
-
00:39
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
23:45
-
22:59
-
20:47
-
19:55
-
19:55
-
18:20
-
17:52
-
16:27
-
15:40
-
15:24
-
15:04
-
14:43
-
14:15
-
14:02
-
13:28
-
12:33
-
12:06
-
12:00
-
11:46
-
10:49
-
10:36
-
10:31
-
09:53
-
09:38
-
09:03
-
08:29
-
00:58
-
00:18
- 18 ноября 2019
-
22:33
-
21:03
-
20:56