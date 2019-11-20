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Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса. В парной встрече, которая стала решающей, Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу — 4:6, 6:7 (5:7). Матч продлился 1 час 22 минуты.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Марсель Гранольерс/Фелисьяно Лопес.

В первом одиночном матче Рублёв обыграл Роберто Баутисту-Агута (3:6, 6:3, 7:6 (7:0), а во втором Хачанов уступил Рафаэлю Надалю (3:6, 6:7 (7:9).

Таким образом, после победы над сборной Хорватии сборная России уступила Испании и поставила под сомнение свой выход в плей-офф турнира. Ключевой станет встреча Испании и Хорватии, которая состоится сегодня, 20 ноября.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа B
20 ноября 2019, среда. 01:50 МСК
Фелисьяно Лопес
Испания
Фелисьяно Лопес
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Ф. Лопес М. Гранольерс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
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