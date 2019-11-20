Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса. В парной встрече, которая стала решающей, Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу — 4:6, 6:7 (5:7). Матч продлился 1 час 22 минуты.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Марсель Гранольерс/Фелисьяно Лопес.
В первом одиночном матче Рублёв обыграл Роберто Баутисту-Агута (3:6, 6:3, 7:6 (7:0), а во втором Хачанов уступил Рафаэлю Надалю (3:6, 6:7 (7:9).
Таким образом, после победы над сборной Хорватии сборная России уступила Испании и поставила под сомнение свой выход в плей-офф турнира. Ключевой станет встреча Испании и Хорватии, которая состоится сегодня, 20 ноября.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.
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