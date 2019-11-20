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Волевая победа 19-летней Андрееску вошла в список лучших матчей года на ТБШ

Волевая победа 19-летней Андрееску вошла в список лучших матчей года на ТБШ
Теннис / WTA 0

WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будет названы лучшие поединки года на турнирах «Большого шлема». Четвёртое место заняла встреча канадки Бьянки Андрееску с представительницей Бельгии Элисе Мертенс в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Андрееску одержала победу со счётом 3:6, 6:2, 6:3. На момент встречи канадка занимала 24-ю строчку рейтинга WTA, а Мертенс была 21-й ракеткой мира.

В итоге Бьянка завоевала титул, обыграв в финале хозяйку кортов Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5. В октябре Бьянка и Элисе встретились во втором круге турнира в Пекине (Китай). Андрееску вновь оказалась сильнее — 6:3, 7:6 (7:5).

19-летняя канадка завершит год на пятой строчке рейтинга, а Мертенс — на 17-й.

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