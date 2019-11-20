Кирьос: в Кубке Дэвиса я могу победить любого
Австралиец Ник Кирьос, в сентябре получивший условное отстранение от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати (США), прокомментировал возвращение на корт. В матче Кубка Дэвиса в Мадриде (Испания) он обыграл колумбийца Алехандро Гонсалеса с счётом 6:4, 6:4. Сборная Австралии победила колумбийцев — 3-0.
«Я не так много играл в последние пару месяцев, но потратил время, чтобы как можно лучше подготовиться к этому турниру. Думаю, нам по силам выиграть этот турнира. Алекс де Минор сейчас играет прекрасно. И я знаю, что могу обыграть любого на этом турнире», — приводит слова Кирьоса AFP.
Сегодня, 20 ноября, сборная Австралии сыграет с командой Бельгии.
Кирьос послал своих критиков
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