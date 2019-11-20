Бывшая девятая ракетка мира получила уайлд-кард на Australian Open

Представители США Коко Вандевей и Маркос Гирон стали обладателями уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2020 года, сообщает официальный сайт Ассоциации тенниса США. Они опередили конкурентов по итогам серии турниров Wild Card Challenge.

На минувшей неделе Гирон стал победителем челленджера в Хьюстоне, обыграв в финале хорвата Иво Карловича со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), а бывшая девятая ракетка мира Вандевей в поединке за титул уступила бельгийке Кирстен Флипкенс — 6:7 (4:7), 4:6.

Вандевей пропустила 10 месяцев из-за травмы голеностопа и вернулась к соревнованиям в июле 2019 года.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля. Действующими победителями турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.