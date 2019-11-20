Хачанов: доволен своей игрой, но в решающие моменты Надаль был лучше

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал результат матча Кубка Дэвиса со сборной Испании. Россияне уступили со счётом 1-2, а Хачанов, в частности, проиграл первой ракетке мира Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 6:7 (7:9). На пресс-конференции российский теннисист выразил уверенность, что в скором времени сумеет победить Надаля, у которого он ещё ни разу не выигрывал.

Когда-нибудь удастся обыграть Надаля. Главное, чтобы он не закончил в ближайшие годы. Реально был очень хороший уровень от начала до конца. Он в решающие моменты сыграл лучше. Это моё видение. Я реально доволен своей игрой, да и вчера. Психологически готов бороться, бегать, играть.

Откуда силы взялись на пару? Тяжело, конечно. Будь ещё один человек в команде, было бы легче. Можно было бы играть пару и одиночку», — сказал Хачанов.