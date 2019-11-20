Тарпищев: выход в плей-офф? Я пока не читал регламент Кубка Дэвиса

Капитан сборной России на Кубке Дэвиса и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиян от испанцев на групповом этапе турнира (1-2). Несмотря на поражение, российская сборная с большой вероятностью выйдет в плей-офф со второго места. Путёвки в четвертьфинал получают две лучшие вторые команды из шести групп. Правда, как признался Тарпищев, он ещё не разобрался в тонкостях правил обновлённого турнира.
«Я очень доволен тем, как играли. Что будет завтра? Отдых, но немножко поиграем тоже. Бывало ли, что кто-то заканчивал свои матчи позднее? Ну, на Олимпийских играх было.
Регламент в случае равенства сетов среди лучших вторых команд? Я пока регламент не читал. Но у нас положительный баланс, поэтому должны выходить в плей-офф.
Франция или Сербия в качестве соперника в плей-офф? И с теми, и с другими мы любим играть. Наша цель необязательно выигрывать, хотим быть в лучшей форме. Хорошо, что впереди два дня отдыха, это спасает», — сказал Тарпищев на пресс-конференции.
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