Зверев предложил позвать Марадону на выставочный матч с Федерером в Аргентине
Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя предстоящий выставочный матч со швейцарцем Роджером Федерером, который состоится в Буэнос-Айресе (Аргентине) 23 ноября 2019 года, предложил позвать на игру легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону.
«Я бы хотел с ним встретиться. Вообще, в Аргентине много великих спортсменов: Месси, Марадона, Жинобили. Всегда есть кто-то выдающийся. И в этой стране все очень эмоциональные.
В Аргентине спортивные мероприятия становятся хитом. Это становится понятно, приезжая в Аргентину. На трибунах очень много болельщиков, они эмоционально поддерживают спортсменов, нет ничего приятнее этого.
Очень рад, что сижу здесь рядом с Роджером. Он всегда был моим кумиром», — цитирует Зверева Tennis World USA.
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