Зверев предложил позвать Марадону на выставочный матч с Федерером в Аргентине

Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя предстоящий выставочный матч со швейцарцем Роджером Федерером, который состоится в Буэнос-Айресе (Аргентине) 23 ноября 2019 года, предложил позвать на игру легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону.

«Я бы хотел с ним встретиться. Вообще, в Аргентине много великих спортсменов: Месси, Марадона, Жинобили. Всегда есть кто-то выдающийся. И в этой стране все очень эмоциональные.

В Аргентине спортивные мероприятия становятся хитом. Это становится понятно, приезжая в Аргентину. На трибунах очень много болельщиков, они эмоционально поддерживают спортсменов, нет ничего приятнее этого.

Очень рад, что сижу здесь рядом с Роджером. Он всегда был моим кумиром», — цитирует Зверева Tennis World USA.