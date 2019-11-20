Бывшая 4-я ракетка мира: Тим выиграет «Ролан Гаррос»—2020

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман предположил, что победителем Открытого чемпионата Франции 2020 года станет австриец Доминик Тим.

«После того, что мы видели на Итоговом чемпионате, я предположу, что Тим выиграет „Ролан Гаррос“. Я не могу назвать Надаля. Легко предположить, что он в 13-й раз победит там, но я выберу сенсацию», — приводит слова Хенмана BBC.

В финале «Ролан Гаррос» 2019 года испанец Рафаэль Надаль победил Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

26-летний уроженец Винер-Нойштадта в этом сезоне выиграл турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине и Вене. На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне Доминик дошёл до финала, где проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу.