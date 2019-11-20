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Бывшая 4-я ракетка мира: Тим выиграет «Ролан Гаррос»—2020

Бывшая 4-я ракетка мира: Тим выиграет «Ролан Гаррос»—2020
Теннис / ATP 0

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман предположил, что победителем Открытого чемпионата Франции 2020 года станет австриец Доминик Тим.

«После того, что мы видели на Итоговом чемпионате, я предположу, что Тим выиграет „Ролан Гаррос“. Я не могу назвать Надаля. Легко предположить, что он в 13-й раз победит там, но я выберу сенсацию», — приводит слова Хенмана BBC.

В финале «Ролан Гаррос» 2019 года испанец Рафаэль Надаль победил Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

26-летний уроженец Винер-Нойштадта в этом сезоне выиграл турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине и Вене. На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне Доминик дошёл до финала, где проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Источник: Тим и Младенович расстались
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