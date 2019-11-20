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Чемпионка Уимблдона объявила о расставании с тренером

Чемпионка Уимблдона объявила о расставании с тренером
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова сообщила о расставании с тренером Давидом Котыжей. Они работали вместе с 2018 года.

«После двух восхитительных сезонов мы решили прекратить сотрудничество. Давид — один из лучших тренеров Чехии. Но, учитывая скорый конец моей карьеры, я решила, что удерживать его во что бы то ни стало немного эгоистично. Давид, спасибо за упорный труд, за все советы и за твоё терпение. Это было настоящее приключение, взлёты и падения. Это было здорово», — написала Стрыцова в своём «инстаграме».

33-летняя спортсменка завершит 2019 год на первой строчке парного рейтинга WTA. В нынешнем сезоне она в дуэте с Се Шувэй стала победительницей Уимблдона, а также завоевала титулы в Дубае, Мадриде и Бирмингеме. На Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) пара Стрыцова/Се Шувэй дошла до финала, где проиграла француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош.

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