Чемпионка Уимблдона объявила о расставании с тренером

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова сообщила о расставании с тренером Давидом Котыжей. Они работали вместе с 2018 года.
«После двух восхитительных сезонов мы решили прекратить сотрудничество. Давид — один из лучших тренеров Чехии. Но, учитывая скорый конец моей карьеры, я решила, что удерживать его во что бы то ни стало немного эгоистично. Давид, спасибо за упорный труд, за все советы и за твоё терпение. Это было настоящее приключение, взлёты и падения. Это было здорово», — написала Стрыцова в своём «инстаграме».
33-летняя спортсменка завершит 2019 год на первой строчке парного рейтинга WTA. В нынешнем сезоне она в дуэте с Се Шувэй стала победительницей Уимблдона, а также завоевала титулы в Дубае, Мадриде и Бирмингеме. На Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) пара Стрыцова/Се Шувэй дошла до финала, где проиграла француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош.
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