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Федерер в трёх сетах победил Зверева в выставочном матче с Чили

Федерер в трёх сетах победил Зверева в выставочном матче с Чили
Теннис / ATP 0

В Сантьяго (Чили) состоялся выставочный матч с участием 3-й ракетки мира Роджера Федерера и 7-й ракетки рейтинга ATP Александра Зверева. Встреча проходила в рамках латиноамериканского турнире швейцарца. Матч проходил на стадионе Movistar Arena при аншлаге. На трибунах было 12,8 тыс. зрителей.

Встреча завершилась победой швейцарского теннисиста со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Далее Федерер и Зверев отправятся в Буэнос-Айрес (Аргентина). Также на время турне запланированы поездки в Боготу (Колумбия), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор).

Ранее стало известно, что матч Федерера и Зверева в Мексике будет проходить на крупнейшей в мире арене для корриды «Пласа Мексико», вмещающей более 41 тыс. зрителей. Все билеты на матч были проданы за несколько минут.

На матч Федерера в Мексике 41 тыс. билетов продали менее чем за три часа
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