«Надеюсь, будет эмоционально и мило». Федерер высказался о завершении карьеры

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что пока не знает, когда завершит карьеру.
«Завершение карьеры будет зависеть от состояния здоровья. В настоящий момент у меня нет причин уходить из тенниса. Я не могу предсказать, когда придёт время завершить карьеру. Впервые я подумал об этом в 2009 году. Прошло 10 лет, но я всё ещё здесь.
С возрастом всё становится труднее. Но в то же время благодаря опыту ты можешь больше ценить моменты. Я не знаю, как всё закончится. Надеюсь, это будет эмоционально и мило. Надеюсь, весь процесс пройдёт хорошо и не очень тяжело", — приводит слова Федерера Daily Mail.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. На прошедшем в Лондоне Итоговом чемпионате ATP Роджер дошёл до полуфинала, где проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6
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