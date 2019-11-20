Маррей: у обновлённого Кубка Дэвиса есть огромный потенциал

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей поделился мнением о новом формате Кубка Дэвиса. Обновлённый турнир стартовал в Мадриде. Организаторы отказались от традиционной системы с домашними и гостевыми поединками, теперь финальная часть проводится в одной стране.

«Лучшие игроки не могли принимать участие в Кубке Дэвиса. И не потому, что не хотели, а из-за проблем с графиком. Участие в Кубке Дэвиса отнимало слишком много времени.

Если попадал в финал, в общей сложности на турнир уходило до восьми недель. К тому же матчи проходили сразу после турниров «Большого шлема», Итогового турнира ATP и других крупных соревнований. В общем, было неудобное время.

Сейчас многие ведущие игроки приехали на турнир. Им нравится представлять свою страну, но дополнительной мотивацией являются и крупные инвестиции компании Kosmos. Безусловно, теперь у игроков больше мотивации.

Я надеюсь, что многие болельщики будут приезжать и поддерживать свои команды. У турнира есть огромный потенциал, это как чемпионат мира по футболу. Там тоже далеко не все матчи собирают полные трибуны», — цитирует Маррея BBC.

«Дорогой Жерар, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он» Эпохальный турнир превратился в теннисный карнавал. Даже у сборной России без Даниила Медведева есть шанс на титул.